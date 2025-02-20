Hava trafik kontrolörleri: 'Bundan sonraki kazalardan siz sorumlusunuz'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:57

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:57

Geçtiğimiz yaz, çalışma koşullarında uluslararası standartların uygulanmasını talep eden hava trafik kontrolörleri, “İnisiyatif Almadan Çalışma” seçeneğini kullanarak yoğun hava trafiğinin olduğu Antalya ve İstanbul'daki havalimanlarında istenilen hızın oluşmamasına neden olmuşlardı. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası HTK_SEN kendilerine talep ettikleri koşulların sağlanacağı sözünün verilmesi üzerine İnisiyatif Almadan Çalışma seçeneğini bırakmıştı. Çalışma koşulları hakkında düzenleme bekleyen hava trafik kontrolörleri 18 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle karşılaştı.

Yönetmelikteki 19. maddede yer alan “hava trafiğinin hızlı akışına olumsuz etki etmek” ifadesinin muğlak olduğunu savunan sendika, bu madde ile hava kontrolörlerinin tehdit edildiğini “trafiği yeterince hızlandırmazsanız lisansınızı iptal ederiz” tehdidi altında çalışma zorunluluğu getirilmiştir" açıklamasıyla ifade etti.

“HAVA TRAFİĞİİNİ HIZLANDIR BASKISI EMNİYETİ RİSKE ATILIYOR”

Açıklamada düzenlemenin havacılığın temel ilkeleriyle çelişmekte ve hem yolcuların hem de ülkemiz hava sahasında faaliyet gösteren tüm unsurların emniyetini doğrudan riske attığı, uluslararası düzenlemelerde hava trafik kontrolörleri uçuş operasyonlarını emniyetli bir şekilde yönetmekten sorumlu olduğu ve herhangi bir operasyonel baskıya maruz kalmaması gerektiğinin açıkça belirtildiğinin altı çizildi

“DÜZENLEMEYİ HAZIRLAYANLAR KAZALARDAN SORUMLUDUR”

Hava trafik kontrolörlerine dünyanın hiçbir havacılık otoritesinde trafiği hızlandır baskısı oluşturulmamışken, ulusal düzenlemelerde bunun yapılmasının normlara aykırı olduğu açıklamada belirtirken, bu düzenlemeyi hazırlayan ilgililerin, bu baskı ve stres ortamından ötürü meydana gelebilecek tüm kaza kırım hadiselerinden birinci derecede sorumlu olacaktır uyarısı yapıldı.

Açıklamada, sendikanın ilgili maddeye ilişkin hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu.

Düzenleme HTK-SEN'in Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine yaptığı hatırlatmanın ardından geldi.

HTK-SEN 6 Şubat'ta yayınladığı açıklamayla geçtiğimiz yaz başlattığı ve başta Antalya olmak üzere trafiği yoğun havalimanlarında işleyişi büyük ölçüde etkileyen İnisiyatif Almadan Çalışma sürecinin verilen sözler üzerine bırakıldığını ancak sözlerin aradan geçen 6 aya rağmen yerine getirilmesi yolunda bir adım atılmadığını hatırlatmıştı.