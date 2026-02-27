Havadan görüntülendi: Konya-Antalya kara yolu artık göle açılıyor!

Antalya ve çevresinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Konya-Antalya kara yolu da yoğun yağış sonrası adeta göle döndü.

Bölgeden gelen görüntülerde yolun büyük bölümünün sular altında kaldığı görüldü.

Havadan drone ile kaydedilen görüntülerde, asfaltın bir noktadan sonra kaybolduğu ve yolun su kütlesiyle birleştiği net şekilde görüldü.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle yolu ulaşıma kapattı. Özellikle gece saatlerinde riskin artabileceği belirtilirken sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

"GÖZÜNÜZ PARADAN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMEZSE"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, görüntüleri sosyal medyadan paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

Antalya-Konya yolu projesi için;

"Aralık 2017’de ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) müracaatı yapılmış, Temmuz 2018’de ise "ÇED gerekli değildir" kararı verilmiş. Doğa umurlarında olmamış yani.

Hâlbuki Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1988’de hazırladığı öğretmen el kitabındaki haritaya baksalar bölgenin eskiden göl olduğunu görecekler. Haritada Eynif ve Gembos Ovaları'nın çizgileri aralıklı bir şekilde gösterilmiş. Bu, bölgenin kışın su tutan yazın ise suyu bırakan alan olduğu anlamına geliyor. Ya da MTA’nın jeoloji haritalarına baksalar bölgenin geçmişte büyük göller barındırdığını anlayacaklar.

Teksas Üniversitesi arşivindeki harita bile Eynif ve Gembos hattının eski bir göl havzası ve taşkın ovası olduğuna işaret ediyor. Doğa ile kavga ederseniz, çevre umurunuzda olmazsa, gözünüz paradan başka bir şey görmezse, Olacağı bu. Türkiye Yüzyılıymış!"