Havai fişek dehşetinde yeni gelişme: Adliyeye sevk edildi
Bayrampaşa'da ilişki yaşadıkları ve sonrasında ayrıldıkları Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'e havai fişekle saldıran Fatih Sümer, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da 9 Ocak Pazartesi günü meydana gelen olayda Fatih Sümer, önceden ayrıldıkları Esra I.'nın bir sevgilisi olduğunu, bu ilişkiye de arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşünüyordu.
Bu nedenle Ertürk'ü suçlayan şüpheli, kadının çalıştığı mağazaya 16 havai fişeği ateşleyerek attı. Saldırıda yaralanan olmazken, mağaza içerisinde maddi hasar oluştu.
Ertürk'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli Sümer'i dün bir AVM'de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Fatih Sümer 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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