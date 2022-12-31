Yeni Zelanda, yeni yıla girdi: 2023'ü havai fişek gösterileriyle karşıladı
Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda, 2023'e girdi.
New Zealand Herald'ın haberine göre, Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2023'e "merhaba" dedi.
2023, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.
Auckland'deki Sky Tower Kulesi, yeni yıla özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı.
Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya, TSİ 16.00'da 2023'e "merhaba" diyecek.
Yeni yıla ilk giren ülke ada ülkesi Tonga oldu. Tonga'yı Büyük Okyanus'taki Kiribati ve Samoa Adaları takip etti.
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