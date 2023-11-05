Havai fişek yüklü tır alev alev yandı
Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda havai fişek yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında tırda bulunan havai fişeklerin patladı.
Olay, dün gece geç saatlerde Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen havai fişek yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile trafik ekibi sevk edildi.
Kısa sürede tırı saran yangının, dorsede bulunan havai fişeklere sıçraması sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yanan tırdaki havai fişeklerin birer birer patlaması sonrası otoyolda adeta renk cümbüşü yaşanırken, yoldaki trafik ise kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı.
Havai fişek yüklü tır yangını, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangının ardından tır kullanılmaz hale geldi.
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