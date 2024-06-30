Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Nevşehir'de, dengesini kaybedip bir iş merkezinin yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen İsa Y. (63), yaralandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 09:03
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Beddik Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, saat 23.30 sıralarında bir iş merkezinin arkasında bulunan üzeri açık havalandırma boşluğunun kenarına oturan İsa Y., dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen İsa Y., yaralandı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsa Y., yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından düştüğü yerden merdiven yardımıyla çıkarıldı.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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