Nevşehir'de 'Narkoçelik' operasyonu: 57 gözaltı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:47

Güncelleme: 17.04.2024 - 15:48

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis helikopteri destekli, kent merkezi, Acıgöl, Avanos, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde 58 adrese düzenlenen 'Narkoçelik' operasyonunda 57 kişi yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 328 uyuşturucu hap, 602 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 58 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliden 27'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Firari 2 zanlının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.