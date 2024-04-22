Nevşehirli kadın, beyin tümöründen tek burun deliğinden yapılan ameliyatla kurtuldu

Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:37

Güncelleme: 22.04.2024 - 14:37

Ürgüp ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Saliha Zerrin Yıldırım, şiddetli baş ağrısı ve görme kaybı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda beyninde 2.5 santimetrelik bir tümör tespit edildi ve ameliyat kararı alındı.

Hastanın beyin cerrahisi, kulak burun boğaz ve endokrin bölümündeki doktorlar tarafından multidisipliner bir şekilde gerçekleştirildi. Ameliyatta, navigasyon cihazı kullanılarak hastanın tek burun deliğinden girilerek tümörün bulunduğu alana ulaşıldı. Tümör başarıyla çıkarıldı ve hasta sağlığına kavuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kağan Kamaşak, hastanın önceden takip edildiğini ve görme kaybı gibi belirtiler gösterince tekrar başvurduğunu belirtti. Ameliyat öncesinde risklerin ve ameliyatın detaylarının hastaya ve yakınlarına anlatıldığını ifade etti.

Kamaşak, hastanın büyük bir tümöre sahip olduğunu ve normalde kafa tası açılarak yapılabilecek olan ameliyatın, tek burun deliğinden girilerek gerçekleştirilmesinin hastanın iyiliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ameliyat hakkında bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaşar ise, endoskopik burun cerrahileri üzerine tecrübelerinin olduğunu belirterek, tümöre transnazal olarak ulaşıldığını ve navigasyon eşliğinde tümörün çıkarıldığını açıkladı.

Beyin tümöründen kurtulan Saliha Zerrin Yıldırım, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.