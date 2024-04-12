Havalar ısındı, tehlike yine ortaya çıktı... İki çocuk babası, 'kene' ısırması sonucu hayatını kaybetti

Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastanede tedavi gören şahıs hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:50
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Nüğürcük Mahallesinde ikamet eden İ.Y'nin (37) Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) teşhisiyle ilk tedavisi Oltu Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

KURTARILAMADI

Daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesinde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK BABASIYDI

2 çocuk babası İ.Y’nin cenazesi Nüğürcük Mahallesinde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi.

Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.


Kene haberleri kene ısırığı haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de evde 'kenevir' yetiştiren şüpheli tutuklandı

İzmir'de evde 'kenevir' yetiştiren şüpheli tutuklandı
Villada kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

Villada kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda: Dragon kapsülü 12.45'te kenetlenecek

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda: Dragon kapsülü 12.45'te kenetlenecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye Bahçeli sorusu: ‘Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?’

Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye Bahçeli sorusu: ‘Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?’
Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’

Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’
Siirt Emniyet Müdürü'nden DEM Partili vekile: 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'

Siirt Emniyet Müdürü'nden DEM Partili vekile: 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!
Kredi anlaşması 'müjde' diye sunuldu! Bu para nereye harcanacak?

Kredi anlaşması 'müjde' diye sunuldu! Bu para nereye harcanacak?
İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…

İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…
Az kalsın bütün Beyoğlu elden gidiyormuş!

Az kalsın bütün Beyoğlu elden gidiyormuş!
Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı!

Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı!