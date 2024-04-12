Havalar ısındı, tehlike yine ortaya çıktı... İki çocuk babası, 'kene' ısırması sonucu hayatını kaybetti
Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastanede tedavi gören şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Nüğürcük Mahallesinde ikamet eden İ.Y'nin (37) Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) teşhisiyle ilk tedavisi Oltu Devlet Hastanesi'nde yapıldı.
KURTARILAMADI
Daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesinde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
2 ÇOCUK BABASIYDI
2 çocuk babası İ.Y’nin cenazesi Nüğürcük Mahallesinde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi.
Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.
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