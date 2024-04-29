Havaların ısınmasıyla leyleklerin Iğdır'a göçü başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte leyleklerin Iğdır'a göçü başladı. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan kentte yaklaşık bin leylek yuvası bulunuyor.

ANKA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:24
Havaların ısınmasıyla leyleklerin Iğdır'a göçü başladı
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İlkbaharın gelmesiyle beraber leylekler Iğdır'a göç etmeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Iğdır'da yaklaşık bin leylek yuvası olduğu tahmin ediliyor.

IĞDIRLILAR 'HACI LEYLEK' DİYOR'

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Şimşek, leyleklerin Iğdır'a göçüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Iğdır ve yöresi kuş çeşitliği açısından zengin bir yerdir. Iğdır ılıman iklimine sahiptir. Iğdır’ın coğrafi yapısı nedeniyle Aras Kuş Havzası'nda yapılan bilimsel araştırmada Iğdır 350 çeşit kuş türüne sahiptir. Iğdır sembolü olarak kabul edilen leylekler Iğdır'da çoktur. Leylekler havalar ısınınca Iğdır’a geliyorlar. Iğdır ve Nahçıvan leyleklerin çok olduğu yerlerdir. Iğdırlılar leyleklere hacı leylek adını koymuşlardır. Bunun nedeni leyleklerin kışın Afrika’nın sahra bölgelerine gitmeleridir. Havalar ısınınca da geliyorlar. Iğdır'da leylekler, kışın sıcak bölge olduğu için Mekke ve Medine’ye giderler. İlkbaharda da üremek için Iğdır'a geliyorlar."


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