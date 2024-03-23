Leyleklerin izinde: Eskikaraağaç'ta bir bahar yolculuğu

23 Mart 2024 Cumartesi

Eskikaraağaç, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı, doğa tutkunları ve özellikle kuş gözlemcileri için benzersiz bir köy. "Avrupa Leylek Köyü" unvanına sahip olan bu güzel yer, leyleklerin göç yolları üzerinde olmasıyla biliniyor.

Ulubat Gölü'nün kenarına kurulan Eskikaraağaç İstanbul'a yaklaşık 2,5 saat mesafede. Eğer doğa ile başbaşa kalmak için bir lokasyon arasıyorsanız Eskikaraağaç tam size göre.

LEYLEKLERİN KÖYÜ

Eskikaraağaç son yıllarda Yaren leylek ile popüler hale gelse de doğa tutkunları tarafından uzun süredir tercih edilen bir destinasyon. Eskikaraağaç'a vardığınızda leyleklerin neden burayı tercih ettiğini anlıyorsunuz. Sessiz sakin bu köyde insanlar leylekleri başında taç etmiş desek yeridir. 2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından "leylek köyü" seçilen Eskikaraağaç'ta leyleklerin zarar görmemesi için elektrik tellerini kaplama arazilerdeki yüksek gerilim hatlarına fosforlar takma, leyleklerin takılıp yaralanmaması için gölü ip ve naylonlardan temizleme gibi önlemler alınmış. Bizim köyü ziyaret ettiğimiz gün de leylek yuvaları belediye ekipleri tarafından temizleniyordu.

YAREN LEYLEK VE ADEM AMCA

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesini bilmeyen yoktur ama kısa bahsedeyim. 2011 yılından beri her göç döneminde Eskikaraağaç'a gelen Yaren Leylek köye her gelişinde balıkçı Adem Yılmaz'ın teknesine konuyor. Bu dostluk hikayesi 2016 yılından itibaren doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflanıyor. 2019 yılında ise bu dostluk belgesele konu oldu. Bu hikayenin kahrmanlarını köye gittiğinizde görebilirsiniz. Yaren Leylek'in yuvasını köyde kime sorsanız gösteriyor.

ESKİKARAAĞAÇ'TA NE YAPILIR?

Köy meydanında doğa müzesine gezebilir, hemen yanındaki kuş gözlem kulesinden Ulubat Gölü'nün muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz. Hemen müzenin önünde bulunan Yaren Leylek ve Adem Amca heykeli ile de hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih edebilirsiniz Ancak hatıra fotoğrafını Adem Amca'nın kendisi ile de çekilebilirsiniz. Köyün ziyaretçileri ile yakından ilgilenen Adem Amca genellikle teknesinin bağlı olduğu küçük iskelede vakit geçiriyor.

Bu iskelenin biraz ilerisinde bulunan çaybahçesinde sazlıklara karşı bir kahve içmek şehrin stresini zihninizden söküp atıyor. Kahvenin ardından 'Leylek Yürüyüş Yolu'ndan ilerleyerek köyün keyfini çıkarabilirsiniz.

Kendine has doğası, cana yakın insanları ve huzurlu atmosferiyle, her ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşatan Eskikaraağaç doğa ve kuş gözlemciliği ile ilgilenen herkesin mutlaka görmesi gereken bir cennet. Eskikaraağaç'ı ziyaret etmek için en güzel zaman mart ve eylül ayları arası.