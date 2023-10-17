Havalı tabanca şakası kanlı bitti: Kendisini vuran arkadaşını bıçakladı!

Çorum'da bir kişi, havalı tabanca ile kendisine ateş eden arkadaşını bıçakla yaraladı. İki arkadaş hastanede tedavi edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:12
Havalı tabanca şakası kanlı bitti: Kendisini vuran arkadaşını bıçakladı!
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Çorum'da iddiaya göre, M.D. (22) adlı kişi, Şenyurt Caddesi'ndeki evinde şakalaştığı Azerbaycan uyruklu arkadaşı I.S.'yi (19) havalı tabanca ile ateş ederek gözünden yaraladı.

Bunun üzerine I.S. de M.D'yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

I.S. kendi imkânlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

M.D. de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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