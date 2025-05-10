Havalimanı personelini taşıyordu: Servis minibüsü bir anda alev aldı!

Sivas'ta havalimanına personel taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Havalimanı personelini taşıyordu: Servis minibüsü bir anda alev aldı!
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DHA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 11:54

Nuri Demirağ Havalimanı yolunda ilerleyen, havalimanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki servis minibüsünde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Minibüsteki alevlerin büyümesiyle servis şoförü, aracın yolun kenarına çekerek personeli indirdi. Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbarla olay yerine gelen Sivas Belediye itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #HAValimanı #Personel #servis #sivas

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