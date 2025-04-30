Şırnak’ta seyir halindeki TIR alev alev yandı!
İdil ilçesinde seyir halindeki TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır Köyü mevkiinde sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Halil İ. idaresindeki TIR, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle lastik kısmından alev alarak yanmaya başladı. Şoförü, aracı durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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