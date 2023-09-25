Havalimanına yolcu taşıyan midibüs, direğe çarptı: 5 yaralı

Adana'da havalimanına yolcu taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarpması sonucu 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 06:50
Havalimanına yolcu taşıyan midibüs, direğe çarptı: 5 yaralı
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Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, saat 03.00 sıralarında İskenderun'dan Adana Havalimanı'na yolcu taşıyan Doğan Ö. yönetimindeki 34 FBG 169 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarptı.

5 YOLCU ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada direk, midibüsün ön kısmına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken,  5 yolcu ise araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu yaralılar çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Midibüs sürücüsü ile ayakta yapılan tedavinin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.  


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