İstanbul Havalimanı'nda 'halıya emdirilmiş' 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda halıya emdirilmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı hızlı kargo bölümüne gelen bir kargo, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında incelemeye alındı.
Hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri de kullanılarak başlatılan aramada, köpeklerin kargo gönderisine tepki verdiklerinin görülmesi üzerine ekiplerce kargo gönderisi açıldı.
METAMFETAMİN OLDUĞU ANLAŞILDI
Kargonun içinden kağıt ruloya sarılı halde 2 adet halı çıktı.
Halıları incelemeye alan ekiplerin, halıların bazı yerlerinde sertlik ve renk farklılığı gözlemlemesi üzerine sürüntü yöntemiyle beyaz renkte kristalize madde çıkarılıp numune alındı. Alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analizi neticesinde maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince uygulanan ayrıştırma işlemleri neticesinde yaklaşık 18 milyon lira değerinde 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.
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