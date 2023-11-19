30 yolcu Paris'te uçağa binemedi!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 14:01

Güncelleme: 19.11.2023 - 14:56

SunExpress'in Paris-İzmir uçağında ilginç bir olay yaşandı. Airporthaber’in aktardığına göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı'ndan XQ917 sefer sayısı ile İzmir'e gelecek SunExpress uçağı onlarca yolcuyu almadan İzmir'e hareket etti.

Paris'ten yerel saat ile 17.00'da havalanması gereken SunExpress uçağında rötar yaşandı. Uçağın saat 20.00'da havalanacağı öğrenildi. Havalimanında bekleyen yolcular, uçuş saatinin gelmesine rağmen ekranlarda check-in kontuarıyla ilgili de bir bilgi olmadığını belirtti.

Uçuş saatinin gelmesiyle yolcular radar takip uygulamasından uçuş durumuna bakarken SunExpress uçağının kalktığını fark ettiler. Yetkililere ulaşmaya çalışan yolcular bir muhatap bulamadıklarını ifade ettiler.

Paris'ten havalanan SunExpress uçağı ise İzmir'e iniş yaptı.

Öte yandan Sunexpress'in yolcuları otele yerleştirdiği ve bir sonraki sefere yönlendirdiği öğrenildi.