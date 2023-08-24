Havalimanında genç çifte sözlü taciz: Hakaretler ve beddualar yağdırdı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:29

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:29

'İstanbul'da Havadis' isimli sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan ve sosyal medyada gündem olan videoda, başörtülü bir kadın Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu duraklarında oturan genç çifte sözlü tacizde bulundu.

Genç çifte hakaretler ve beddualar yağdıran kadın “Bir döndüm ki öpüşüyorlar, nevrim döndü, adi seni. Hadsiz. Burada yapamazlar. Allah senin cezanı versin. Allah seni dine döndürsün” ifadelerini kullandı.

Çifte bağıran ve hakaret eden kadın, gençler gidince sakinleşebildi. Yaşanan bu anlar, çevredekilerin cep telefon kamerasına yansıdı.