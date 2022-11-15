Esenyurt'ta sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişi darbedildi

Esenyurt'ta aracıyla seyir halindeyken yolda yürüyen kadına sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişi darbedildi.

AA
15 Kasım 2022 Salı, 15:07
Esenyurt'ta sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişi darbedildi
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İstanbul Esenyurt'ta dün seyir halinde bulunan otomobildeki kişi iddiaya göre, yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulundu.

Bunun üzerine kadının yakınları, aracını durdurdukları sürücüyü darbetti.

Sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kadının yakınları polis ekipleri tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kadını taciz ettiği öne sürülen kişinin darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadının yakınlarının ellerindeki sopayla arabasına zarar verdikleri sürücüye de saldırmaları yer alıyor.

 

 

 

 

 


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