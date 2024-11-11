Havalimanında gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı
İstanbul Havalimanı'nda 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınana modacı Barbaros Şansal, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına giden Şansal hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Şansal, polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şansal hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı bulunduğu tespit edildi.
Polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen Şansal, ifadesi alınmak üzere havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet birimine getirildi. Burada ifadesi alınan Barbaros Şansal ardından serbest bırakıldı.
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