Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:25
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba Havalimanı'nda operasyon düzenlendi.

İstanbul'dan gelen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 963 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.


Samsun

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