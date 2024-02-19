Havalimanındaki valizden silah çıktı
Zonguldak Havalimanı’nda bir şüphelinin valizinden silah çıktı.
Çaycuma ilçesindeki Zonguldak Havalimanında bir şüphelinin valizinde yapılan incelemede silah yakalandı.
Yakalanan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Öte yandan, Kdz.Ereğli ilçesi Davutlar köyünde havaya ateş açtığı tespit edilen bir şahsın evinde ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca namlusu, 4 adet tabanca şarjörü, 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Her iki şüpheli de Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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