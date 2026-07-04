Havlupana asılı halde ölü bulunan Duygu Bölükbaş davası sil baştan: Mahkemeden kritik 'delil' kararları

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 Kasım 2022’de Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre T. ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu.

Davada Emre T. hakkında beraat kararı verildi. Bölükbaş davasında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

İstinaf dairesi, eksik incelemelere dikkat çekerek dosyanın yeniden görülmesine hükmetti. Dosya İstinaftan dönmesinin ardından ilk duruşma dün görüldü.

Mahkeme, bozma kararında işaret edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik bir dizi ara karar aldı. Olaydan önce Duygu Bölükbaş ile görüştüğünü beyan eden tanığın HTS kayıtlarının istenmesine karar verildi.

Ayrıca olayın yaşandığı sitede bulunan interkom sistemine ilişkin kayıtlar talep edildi. Duruşmada söz alan Bölükbaş ailesinin avukatı, kamera kayıtlarını tutan firmanın sahibiyle iletişime geçtiklerini belirterek firma ve firma sahibine ilişkin bilgileri dosyaya sundu.

MAHKEME, KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

Mahkeme, bu beyan doğrultusunda ilgili firmadan kamera kayıtlarının istenmesine karar verdi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınması yönündeki talebi reddederken, duruşmaya katılmayan diğer tanık hakkında zorla getirme kararı verdi.

Sanık Emre T. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ile İzmir'i terk etmeme şeklindeki yükümlülükleri sürdürdü. Mahkeme heyeti, kamera kayıtları ve ilgili belgelerin dosyaya girmesinin ardından tutuklama talebinin yeniden değerlendirilmesine karar verirken duruşmayı 26 Kasım tarihine erteledi.

"ETKİN SORUŞTURMA YAPILSIN"

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir İl Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, Duygu Bölükbaş dosyasının şüpheli kadın ölümleri davaları açısından önemli olduğunu belirterek, olayın ilk aşamada "intihar" olarak değerlendirilmesi nedeniyle delillerin yeterince toplanmadığını, olay yeri incelemesi ve telefon kayıtları gibi kritik incelemelerin yapılmadığını, birinci dereceden şüphelinin ise gözaltına alınmadığını söyledi.

Osmanoğulları, “Mücadele sonucu dava açıldı, sanık tutuklandı. Bir yıl süren yargılama sonucunda da beraat verilmişti. Yine verdiğimiz mücadele sonucu, beraat kararı bozuldu. Platformun verilerine göre özellikle pandemiden sonra ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra şüpheli kadın ölümlerinde ciddi bir artışın olduğu görülüyor. Buradan adaleti sağlatana kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şüpheli kadın ölümlerinde etkin soruşturmanın ve incelemenin yapılmaması sonucunda failler beraat ediyor” dedi.

Osmanoğulları ayrıca, şüpheli kadın ölümlerinde gerçeğin açığa çıkarılması için etkin soruşturma yürütülmesi konusunda çağrıda bulundu.