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Havuza düşen Zeynep Dila, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Havuza düşen Zeynep Dila, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

17.06.2026 12:47:00
Güncellenme:
DHA
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Havuza düşen Zeynep Dila, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Elazığ'ın Hazar Gölü kıyısındaki bir yazlıkta ailesiyle tatil yaparken dengesini kaybederek havuza düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Zeynep Dila İzgi, hastanedeki 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.
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Elazığ'da ailesi ile birlikte gittiği yazlıkta havuza düşen ve boğulma tehlikesi geçiren Zeynep Dila İzgi (4), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 12 Haziran’da Hazar Gölü'nde bulunan bir yazlıkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte yazlığa giden Zeynep Dila İzgi, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Yakınları, Zeynep Dila'yı sudan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İzgi, ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep Dila İzgi, dün hayatını kaybetti. Zeynep Dila'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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