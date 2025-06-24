Havuza düşmüştü: 3 yaşındaki Nazlı, yaşam savaşını kaybetti!

Urla ilçesine bağlı Zeytinler Mahallesi’nde önceki gün feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Manisa'nın Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir işletmede çalışan Emrah Sarıl (38), eşi Aygül Sarıl (35), kızı Nazlı Sarıl (3) ve bazı yakınlarıyla tatil için havuzlu villa kiraladı. Eve geldikleri ilk gün Nazlı Sarıl, bahçedeki yüzme havuzuna düştü.

Düştüğü fark edilen Nazlı'yı, ailesi sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların müdahalesinin ardından Nazlı Sarıl, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Sarıl, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti. Sarıl'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından Sarıl'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Nazlı Sarıl, bugün ikindi vakti Manisa Akhisar'da toprağa verilecek.



