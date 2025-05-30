Havza’da 106. yıldönüme özel sergi

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da çıktığı yolda Samsun’dan sonra ikinci durağı olan Havza’da, yayımlanan ilk genelgenin 106. yıldönümü nedeniyle yürüyüş ve sergi açılışı yapıldı.
Yürüyüş, Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi önünden başladı. İzmir’in işgalinin ardından Milli Mücadele’nin ilk mitinginin yapıldığı ilçede, o dönem halka seslenen Sıtkı Hoca’yı temsilen cami imamı Fahrettin Gündüz, din görevlilerinin Milli Mücadele’ye katkılarını anlatarak ilk mitingin metnini okudu. İzmir’in meşhur kuru üzümünün dağıtıldığı programda, Milli Mücadele kahramanlarını canlandıran öğrenciler eşliğinde Atatürk Evi’ne yüründü.
Yürüyüşe, Atatürk’ün makam aracının replikası da eşlik etti. Beden eğitimi öğretmeni Mehmet Yaldız, Havza Genelgesi’ni okudu. Halk oyunları gösterisinin ardından Atatürk Evi’nde “İlk Adımdan Kurtuluşa Milli Mücadele Sergisi” açıldı