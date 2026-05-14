‘Havza’yı sel değil ihmaller vurdu’: Araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da grup önerilerinin görüşülmesi sırasında İYİ Parti’nin, Havza’daki sel felaketine ilişkin araştırma önergesi ele alındı. Önergede, mülkiyet zararları, ticari kayıplar ve sosyal mağduriyetlerin incelenmesi ile idari ihmallerin araştırılması talep edildi.

Öneri üzerine konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 12 Mayıs’ta yaşanan sel felaketinin geçmiş yıllardakinden çok daha ağır olduğunu belirterek, felaketin temel nedeninin yönetimsel ihmaller olduğunu söyledi.

Usta, yıllardır konuşulan sel kapanı projesinin hayata geçirilmediğini ve Hacıosman Deresi üzerindeki yapılaşmanın kaldırılmadığını ifade ederek, “Havza’yı esasında sel vurmadı, ihmaller vurdu” dedi.

“VATANDAŞIN SUÇU YOK”

Sel felaketinde vatandaşların sorumluluğu olmadığını savunan Usta, “Kusurlu kim? Devlet. Kusurlu kim? Ülkeyi yönetenler. Dolayısıyla bunu yönetim tazmin etmeli” ifadelerini kullandı.

CHP: ‘FELAKET ÖNCEDEN BİLİNİYORDU’

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da Devlet Su İşleri’nin yıllardır Havza Belediyesi’ni dere yatağı üzerindeki yapılaşma konusunda uyardığını söyledi.

Çan, DSİ’nin “Derenin üzerindeki yapıları boşaltın” yönünde resmi yazılar gönderdiğini belirterek, yerel mahkemelerin de benzer uyarılar yaptığını aktardı. Çan, “Felaket geliyor denmiş ancak müdahale olay yaşandıktan sonra yapılmış” dedi.

AKP: ‘60 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLANDI’

AKP Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise sel felaketinin ardından devlet kurumlarının hızla harekete geçtiğini savundu. Kırcalı, İçişleri Bakanlığı tarafından 50 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da 10 milyon liralık destek sağladığını söyledi.

Kırcalı ayrıca, Hacıosman Deresi üzerindeki iş yerlerine ilişkin kentsel dönüşüm kapsamında 56 yeni iş yerinin tamamlanarak teslim edildiğini ifade etti

Araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.