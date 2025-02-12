Hayat karartan sünnette iddianame hazırlandı

Yayınlanma: 12.02.2025 - 18:36

Güncelleme: 12.02.2025 - 18:36

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, 18 Temmuz 2024’te Kayseri Develi ilçesinde meydana gelen olayda baba Y.B., 7 yaşındaki oğlu F.E.B.’yi ilçede bulunan bir sağlık kabinine götürdü. 3 bin 500 TL karşılığında sağlık memuru olduğu öğrenilen H.Ç. sünnet işleminin ardından çocuğu eve gönderdi. Bir süre sonra çocuğun cinsel organında şişme ve morarma oluştu. "Kangren" teşhisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun cinsel organı kesildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz olduğu belirlenen sağlık kabini kapatılırken, sünnet işlemini gerçekleştiren sağlık memuru H.Ç. açığa alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada; olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Develi ilçesinde bulunan özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz 2024 tarihinde kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdukları anlaşılmıştır. Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabini yetkisiz işlem neticesinde kapatılmış ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç. Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alınmıştır. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan şüpheli 3 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayda ihmali olduğu belirlenen sağlık memuru H.Ç., sağlık kabini sahibi S.D. ve S.T. hakkında Develi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanarak Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianamede, 3 şüpheli hakkında ’taksirle yaralama’, ’mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi’ suçlarından her birinin ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 21’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.