Hayatını kaplumbağa kurtarmaya adadı

05 Ağustos 2022 Cuma, 06:47

1979 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda, yol kontrol memuru olarak göreve başlayan Mehmet Erbil, tren kazalarını önlemek için görevi gereği günde 20 kilometrelik yolu yürüdü. Salihli,Turgutlu ve Ahmetli’nin dağlarına 6 bin fidan diken Erbil, her gün yürüdüğü Turgutlu Alaşehir demiryolu hattına da 3 bin fidan dikimi yaptı.

Erbil, bu süreçte çiftçilerin tarlalarına zarar vermemesi için bıraktığı ve raylar nedeniyle mahsur kalan kaplumbağaları kurtardı. 2013’te emekli olan Erbil, şimdi de 20 kilometrelik yolu yürüyüp hem diktiği ağaçlara bakım yapıyor hem de gördüğü kaplumbağaları kurtarıyor.

Mehmet Erbil, “Nerede bir orman yangını çıksa, gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek verdim, koşarak gittim.Yol kontrolü yaptığım sırada da hat içerisinde gördüğüm kaplumbağaları dışarı çıkardım. Demiryoluna bırakılan kaplumbağalar aslında ölüme gönderiliyor. Yazın sıcağında bu raylarda kalan kaplumbağalar dışarı çıkamıyor ve güneşin de etkisiyle adeta alev topuna dönüyor. Kaplumbağa fazla ısı aldığında kırmızı olan kanı simsiyah olur ve kan kusa kusa ölür. Kaplumbağaları ölüme gönderdiklerini bilseler, çiftçiler de demiryoluna bırakmaz”dedi.

Kaplumbağaların bu durumunu gören Erbil, “Alev topuna dönen kaplumbağalar için yanımda üç litreden fazla su taşımaya başladım. Gölgeye alıp, üzerine su dökerek kurtarırdım. Çoğu zaman kaplumbağaların raylarda öldüğünü gördüm. Yanımda kaplumbağalar için su taşıyorum. Binlerce kaplumbağa kurtardım, kurtarmaya da devam ediyorum” diye konuştu.