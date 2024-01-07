Hayatının şokunu yaşadı: ‘Mirasını alırken mal varlığından oldu’ iddiası

Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:25

Güncelleme: 07.01.2024 - 15:25

İddiaya göre, Ürgüp ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Emine Saar, eşi vefat ettikten sonra bir evlilik daha yaptı. İkinci eşi ile evlenirken şart olarak 1 daire istedi. Yeni eşi de bu isteği kabul ederek 1 dairenin tapusunu verdi.

Yaklaşık 3 yıl evli kaldıktan sonra ikinci eşi de vefat edince kadın 1 dairenin tapusunu ve ölen eşinden kalan emekli maaşını alarak diğer mallarından feragat etti. İki yıl sonra Kayseri’den bir avukatın kendisini arayarak ölen ikinci eşinden 4 adet daire kaldığını, kalan bu dairelerin tapusunu alabileceğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Emine Saar durumu araştırdı. Ölen eşinin sağlığında yaptırmaya başladığı bir kooperatiften kendisine 4 daire düştüğünü öğrendi ve daireleri almak istedi.

Durumdan haberdar olan çocukları ise bu duruma karşı çıkarak, “Sen bir daire alarak feragat ettin, bu mallarda hakkın yok” dedi. Yine iddiaya göre Emine Saar da Ürgüp ilçesinde esnaflık yapan C.K.’ye bu durumdan bahsetti. C.K. de bu işi kendisinin çözebileceğini söyleyip, elindeki tüm evrakları istedi. Emine Saar da elindeki evrakları C.K.’ye teslim etti.

“HACİZ KOYARAK SATIŞA ÇIKARTMIŞ”

Emine Saar’ın oğlu Mehmet Turhan, ellerine geçen icra kağıdı ile hayatlarının şokunu yaşadıklarını söyledi. Turhan, "Babam vefat ettikten sonra, annem ikinci evlilik yaptı. Bu evlilik karşılığında da anneme bir daire verdi. Annemin ikinci eşi ölünce biz dairenin tapusunu alarak diğer mallarından feragat ettik. Daha sonra annemi arayan bir avukat ölen eşinden kendisine 4 daire düştüğünü ve tapularını alabileceğini söylemiş. Bunun üzerine annem bizden habersiz bu işin peşine düşmüş. Bizim haberimiz olunca kendisinin feragat ettiğini ve kalan mallardan hiçbir hakkının olmadığına ikna etmeye çalıştık. Bu süreçte annem Ürgüp’te esnaflık yapan C.K.’ye bu durumdan bahsetmiş. C.K. de bu işi kendisinin çözebileceğini söyleyerek annemde bulunan tüm evrakları almış. Annemin adına sahte bir senet düzenleyerek annemi 5 milyon lira borçlandırmış. Daha sonra da düzenlediği senet ile icra işlemi başlatmış. Şu anda annemin tüm mal varlıkları üzerine haciz koyarak satışa çıkartmış. Biz de savcılığa suç duyurusunda bulunarak satışların durdurulmasını ve C.K.’nin cezalandırılmasını talep ettik. Adalete güveniyoruz" dedi.

Ürgüp’te esnaflık yapan C.K. de gönderdiği yazılı mesajında, "İş bu mesnetsiz iddialar haksızdır. Emine Saar’ın kendisini bağlar. Ayrıca Emine Saar’ın geçmişte de görülen Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesindeki dolandırıcılık dosyasında, niyetini açık ve net belli etmektedir. Mahkemelerimiz en doğru ve en dürüst kararı verecektir. Ben yaklaşık 15 yıldır Ürgüp’te esnaflık yapıyorum, daha evvel bu tarz mahkeme yüzü dahi görmedim" ifadelerine yer verdi.