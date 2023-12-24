Michael Jackson'ın nadir kayıtları açık artırmadan çekildi: Mirasçılar hukuki mücadele başlatacak

Michael Jackson'ın mirasçıları, şarkıcının "son derece nadir ve yayınlanmamış" kayıtlarının açık artırmaya çıkarılmasını engelledi. Mirasçıların avukatları, kayıtların "tartışmasız bir şekilde çalındığını" iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 14:05
Michael Jackson'ın nadir kayıtları açık artırmadan çekildi: Mirasçılar hukuki mücadele başlatacak
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"Popun Kralı" Michael Jackson'ın mirasçıları, sanatçının nadir ve yayınlanmamış kayıtlarının açık artırmaya çıkarılmasını engelledi. Gotta Have Rock and Roll müzayede evi, Jackson'ın 1994'te kaydedildiği iddia edilen 24'ten fazla kaydı satmayı planlamıştı. Ancak mirasçılar, kayıtların çalındığını iddia ederek dava açacaklarını belirtti.

Michael Jackson'ın avukatları, kayıtların çalındığını savunarak müzayede evinden kayıtların açık artırmadan çekilmesini talep etti. Avukat Jonathan Steinsapir'in yazdığı mektupta, kayıtların izinsiz alındığı ve Jackson'ın mirasçılarına ait olduğu vurgulandı. Müzayede evi ise bu taleplere uymayacağını belirterek yanıt verdi.

Ancak New York Yüksek Mahkemesi, geçici bir uzaklaştırma kararı ve ihtiyati tedbir talebinin değerlendirileceği tarihi belirledi. Bu karar üzerine kayıtlar satıştan kaldırıldı. Müzayedede, Jackson'a ait diğer eşyaların satışı ise devam ediyor.

Michael Jackson, müzik kariyeri boyunca 400 milyonun üzerinde albüm satışı yaparak tarihe adını yazdırdı. Ancak ölümünden sonra da adı sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.


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