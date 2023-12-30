Spor yazarları Süper Kupa krizini değerlendirdi: 'Ulu Önder'in mirasına yakışan duruş'

Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:43

Güncelleme: 30.12.2023 - 09:49

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı, Arabistan yetikililerinin Atatürk posterlerini ve pankartlarını yasaklaması sonrası iptal edildi.

Spor yazarları Süper Kupa krizini değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin dünkü vakur duruşları, Atatürk’ün ulusuna, Atatürk’ün manevi mirasına yakışmıştır. Hepimizi gururlandırmıştır. Her iki güzide kulübümüze bu onurlu duruşlarından dolayı bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Samsun 19 Mayıs Stadı’nı Atatürk’ün vizyoner mesajlarıyla donatacağımız, 10’uncu yıl marşı ile inleteceğimiz şölen havasında bir Süper Kupa finalinde buluşmak ümidiyle. (Hürriyet)

'ATATÜRK YOKSA BİZ DE YOKUZ'

Mehmet Arslan: Süper Kupa maçı için Riyad’a giden G.Saray ve F.Bahçe taraftarlarının Al-Awwal Park Stadı’ndaki bekleyişi saat 20.30’a kadar devam etti. Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından karşılaşmanın iptal olduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadı, ancak gelişmeleri sosyal medyadan takip eden Türk taraftarlar saat 20.30 sularında stadyumdan ayrıldı. Karşılaşma için Riyad kentine gelen iki takım, gazeteciler ve davetliler de aynı gece ülkeden ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın iptal edilmesinin ardından kısa ve öz bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok. (Hürriyet)

'BARIŞ GELDİ, KUPA'NIN LAFI MI OLUR

Atilla Gökçe: Suudi yetkililer, iki takımın Atatürk resimli formalarla sahaya çıkıp ısınmaları bilgisini, YURTTA SULH CİHANDA SULH yazılı barışa çağrı pankartıyla dünyaya seslenme isteklerini anlayamadılar. Buna izin vermeyeceklerini açıkladılar. Sonra bizi kendi halimize bırakıp çekildiler.Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, onurlu bir duruşla OYNAMIYORUZ dediler. Yine de teşekkür borcumuz var Suudi dostlara. Futbolun zehirli rekabetiyle birbirine diş gıcırdatan iki camia, onların münasebetsizliği sayesinde barıştı ve tek ses oldu. O barış ve dayanışma duygusu tüm kulüplerimiz tarafından içtenlikle kabul gördü.İşte size Süper Barış… Kupa’nın lafı mı olur artık! (Milliyet)