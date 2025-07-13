Haydarpaşa ve Sirkeci garları boşaltılıyor, demiryolcular ayakta: 'Kent ve insanlık suçu işleniyor'

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Haydarpaşa Dayanışması, tarihi Haydarpaşa Garı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığına devri sonrası başlatılan tahliyelere karşı basın açıklaması yaptı.

Haydarpaşa Garı önünde yapılan açıklamada, 117 yıllık garın sermaye odaklı projelerle işlevsizleştirildiği belirtilerek, “Kültür ve sanat maskesi altında kamusal mekanlarımız işgal ediliyor” denildi.

"KÜLTÜR SANAT BAHANESİYLE İŞGAL EDİYORLAR"

Haydarpaşa Dayanışması aktivisti Ayşen Dönmez, Haydarpaşa Garı’nda 704 haftadır süren pazar eylemlerinin bir parçası olarak yaptığı konuşmada, garların fiilen boşaltıldığını belirtti.

“AKP iktidarı geldiğinden beri yaşam alanlarımıza saldırıyor. Garlarımıza, meydanlarımıza ve limanlarımıza el koymaya çalışıyor. Haydarpaşa ve Sirkeci Garları, 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Bu, bir siyasi yandaşlık protokolüdür” diyen Dönmez, Kültür ve sanat projeleri adı altında yapılan uygulamaların göz boyama olduğunu savundu.

BTS: HAYDARPAŞA BU HAFTA FİİLEN TAŞINDI

BTS Genel Merkez Yöneticisi Hasan Bektaş da Haydarpaşa Garı’nın sermaye lehine dönüştürülmesine karşı yıllardır süren direnişi hatırlatarak şunları söyledi:

“Yıllardır ‘Haydarpaşa taşınıyor’ diyorduk. Bu hafta taşındı. Garın boşaltılması bir kültür projesi değil, kamu mülkiyetinin tasfiyesidir. Kültür Bakanı’nın turizm şirketi sahibi olması da bu tabloyu açıklıyor. Öncelik kültür değil, rant.”

Bektaş, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’ün garla ilgili açıklamalarına da tepki göstererek, “Heyecanlanıyorsa gelsin, bizim burada yaşadığımız heyecanı görsün” dedi.

"KENT SUÇU İŞLENİYOR"

BTS İstanbul 1 Nolu Şube Sekreteri Aydın Yıldız ise garların boşaltılmasının demiryolculardan halka kadar herkesi dışlayan bir politik dönüşümün parçası olduğunu ifade ederek, “Haydarpaşa ve Sirkeci Garları, ulaşım temelli kamusal mekanlardır. Şimdi bu belleği yok etmek istiyorlar. ‘AKM 2’ gibi projelerle kent hakkına el koyuluyor, garlar işlevsizleştiriliyor, demiryolcular sürgün ediliyor” dedi.

Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığının 29 yıllığına devraldığı alanlarda başlatılan projelerin hiçbirinde kamu yararı olmadığını ifade ederek, “Tren rayları sökülüyor, lojmanlar boşaltılıyor, çay ocakları kapatılıyor. Bu bir işgaldir” diye konuştu.

Açıklamalarda Haydarpaşa ve Sirkeci Garları için açılan davaların sürdüğü belirtilerek, yargı kararları beklenmeden yapılan uygulamaların kent ve insanlık suçu olduğu dile getirildi.