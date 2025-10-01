Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Peki, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu kimdir? Tuncer Başoğlu neden istifa etti?

TUNCER BAŞOĞLU KİMDİR?

Tuncer Başoğlu 1970 yılında Hayrabolu’nun Hisar Mahallesi’nde doğdu.

İlkokulu Hayrabolu’da okuyan Başoğlu, ortaokul ve liseyi Tekirdağ’da okudu. 1997 Hayrabolu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Aynı zamanda Türkiye'nin en genç Ziraat Odası Başkanı oldu.

1999 yılı Mahalli İdareler Seçimleri’nde Hayrabolu İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2002 yılı genel seçimlerinde Tekirdağ milletvekili adayı oldu. 2007 yılında Hayrabolu Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2007-2015 yılları arasında iki dönem Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.

TUNCER BAŞOĞLU ÖZEL HAYATI

Evli, 2 çocuk babası olan Tuncer Başoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Hayrabolu Belediye Başkanı seçildi.

TUNCER BAŞOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Başoğlu’nun CHP’den ayrılması yerel siyasette büyük yankı uyandırdı. İstifasını Hayrabolu’daki CHP İlçe Kongresi’nde duyuran Başoğlu, “Bu burada bitmeyecek. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Resmi açıklamalarında doğrudan sebep belirtmedi.