Hayranları, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü: 'Arabeskin prensini kaybettik'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:40

Güncelleme: 20.01.2025 - 09:42

Bir süredir tedavi gördüğü Antalya’daki hastanede hayatını kaybeden müzik dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur’un vefatı hayranlarını yasa boğdu.

79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sanatçının ölümü tüm dünyada olduğu gibi yurtta da büyük üzüntü yaşattı.

YENİPAZARLILAR DA DERİNDEN ETKİLENDİ

Devlet büyüklerinden ayakkabı boyacısına kadar herkesi etkileyen ölüm haberi Aydın’ın Yenipazar ilçesinde de büyük üzüntüye neden olmuştu. Sanatçının şarkıları ve filmleri ile büyüyen Hamzabali Mahallesi’nde yaşayan Gürhan Kabakçı ve Hasan Kömür, hayranı oldukları merhum Sanatçı Ferdi Tayfur için lokma döktürdü.

“O BİZİM MANEVİ ‘FERDİ BABA’MIZDI”

Cenazeye katılamadıkları için çok üzgün olduklarını ifade eden Gürhan Kabakçı (36) ve Hasan Kömür (42), hayranı oldukları sanatçı için lokma döktüreme kararı aldıklarını ifade ederek, “Çocukluğumuzun en güzel hatıralarını yaşadığımız diyebileceğimiz arabeskin prensini kaybettik. Türkiye’nin başı sağ olsun. Bizler O’nu çok seviyorduk. Ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur bizim için bir değerdi. Aramızda hiçbir kan bağı olmamasına rağmen o bizim manevi ‘Ferdi Baba’mızdı. O’nun ruhuna hitaben mahallemizde lokma döktürerek dua ettik. Eserlerini dinledik. Mekanı cennet olsun inşallah” dediler.