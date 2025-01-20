Hiç unutulmadılar: Katledilen Cumhuriyet aydınları, Adalet ve Demokrasi Haftası'nda anılacak

Yayınlanma: 20.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.01.2025 - 04:00

Başta gazetemizin yazarları Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy olmak üzere katledilen tüm Cumhuriyet aydınlarımızı, bu yıl 32’incisi düzenlenecek Adalet ve Demokrasi Haftası ile anacağız. Laik ve demokratik bir Türkiye için canlarını veren aydınlarımız için yapılacak anma etkinlikleri, 24 Ocak’ta Mumcu’nun anısına yapılacak etkinliklerle başlayacak.

Gazetemizin yazarı ve ADD Kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy 31 Ocak 1990’da, gazeteci-yazar Çetin Emeç 7 Mart 1990’da, ilahiyatçı ve yazar Turan Dursun 4 Eylül 1990’da, gazetemizin yazarı Prof. Dr. Bahriye Üçok 6 Ekim 1990’da katledildi. Aksoy’un cenazesinde en önde elinde Aksoy’un fotoğrafını taşıyan gazetemizin yazarı Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bomba ile katledildi.

Mumcu’nun ardından 11 Ocak 1995’te gazetemizin yazarı Onat Kutlar, 21 Ekim 1999’da gazetemizin yazarı ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 24 Ocak 1991’de Gaffar Okkan ve 18 Aralık 2002’de Necip Hablemitoğlu cinayetleri gerçekleşti. Dava süreçleri sürüncemede kalan aydınlar hiç unutulmadı.

KATLEDİLDİĞİ SOKAKTA...

Mumcu’nun katledilişinin yıldönümünde, 24 Ocak saat 11.00’de Atatürk ve Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk bırakma ve anma töreni ile başlanacak. Ardından 12.15’te Uğur Mumcu’nun katledildiği sokakta um:ag ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle Mustafa Özarslan ve Grup Çığ tarafından türkü dinletisi düzenlenecek. Saat 14.30’da ise Cebeci Asri Mezarlığı’nda anıtmezar ziyareti gerçekleştirilecek. Saat 16.00’da gazetemiz Cumhuriyet’in kültür merkezinde, um:ag, Ankara CUMOK ve Cumhuriyet Kitapları işbirliğiyle düzenlenen “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” başlıklı fotoğraf sergisi açılacak.

Etkinlikler, 25 Ocak’ta düzenlenecek paneller ile devam edecek. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan kolaylaştırıcılığında düzenlenecek ilk panelde, eski TBMM Başkanvekili Levent Gök, eğitimci ve yazar Serpil Çelenk Güvenç, siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu ile Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı konuşmacı olarak yer alacak. Saat 14.00’te Aşık Mustafa Tükel, katılımcılara türkü dinletisi verecek.

Sonraki panel, saat 14.00’te “Hukukun sustuğu yer: Kadın ve çocuklar” başlığıyla um:ag Toplantı Salonu’nda yapılacak. Saat 14.00’te Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panelde ise “2025 Türkiye’sinde adalete sesleniş” konusu ele alınacak. Panelde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve RTÜK üyesi İlhan Taşçı yer alacak. Saat 13.30’da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi’nde “6 Şubat depremlerinin ardından hukuk” paneli yapılacak. Panelin konukları avukat Levent Mazılıgüney ile Doç. Dr. Gülseren Adaklı.

BALBAY SÖYLEŞİ YAPACAK

Yazarımız Mustafa Balbay, ADD, Ankara CUMOK ve gazetemiz Cumhuriyet işbirliğiyle ADD Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde saat 15.00’teki etkinlikte “Türkiye Ortadoğu’nun neresinde” isimli söyleşide konuşmacı olarak yer alacak. 16.00’da, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, “21’inci yüzyıl için kadın” başlıklı panel düzenlenecek. Panelde Prof. Dr. Yasemin Yalım, Dr. Akasya Kansu Karadağ ve Münevver Kepenek konuşmacı olarak yer alacak.

Bir başka panelde ise saat 18.00’de “Yargıda 22 yılın değerlendirmesi: Hukuksuzluk mu? Yoksa yeni bir hukuk mu” sorunsalı ele alınacak. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde ise 18.00’de “Özgür toplum, özgür basın” konusu ele alınacak. Gazeteci Erhan Karadağ ve Dr. Gökhan Bulut konuşmacı olarak kürsüde olacak.

Kızılırmak Korosu ise katılımcılara dinleti sunacak. ADD Batıkent Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi, saat 19.30’da “Adalet ve Demokrasi Türküleri” başlıklı dinletiye evsahipliği yapacak. ADD Batıkent Şubesi Türk Halk Müziği Korosu sahnede olacak. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Can çekişen gazetecilik: Fail kim?” isimli tartışma konusu konuşulacak.

MUMCU İÇİN ALAŞEHİR'DE ETKİNLİK

Yazarımız Uğur katledilişinin 32’nci yılında Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Alaşehir Şubesi’nin “Uğu Mumcu ve Demokrasi Şehitlerini Anma” programıyla anıldı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın konuşmacı olarak katıldığı programda, Mumcu anısına türküler ve şiirler söylendi. ADD Alaşehir Şube Başkanlığı adına konuşan Denetleme Kurulu Başkanı Veli Kaya, “Katledilenlerin temel niteliklerine baktığınız zaman Atatürkçü, Cumhuriyet felsefesine inanmış insanlar olduklarını görürsünüz” dedi.

Karaca ise “Hâlâ aydınlatılmamış cinayetlerin gerçek sorumlularının aydınlatılmasını istiyoruz. Unutmadık, unutturmuyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinliğe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

GÜN GÜN ANMA PROGRAMI