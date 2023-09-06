Yayınlanma: 06.09.2023 - 12:41

Güncelleme: 06.09.2023 - 13:27

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 75 yaşındaki hükümlü Hayrettin Gül'ün kalan cezasının kaldırılmasına karar verildi. Yurttaşlar, Madımak Katliamı'nın faili Hayrettin Gül'ün kim olduğunu ve neden cezasının kaldırılığını merak etti. Peki, Hayrettin Gül kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayrettin Gül neden hapisteydi? Hayrettin Gül'ün cezası neden kaldırıldı?

HAYRETTİN GÜL KİMDİR?

Hayrettin Gül, 5 Nisan 1948'te Sivas'ta doğdu.

Gül, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde çıkan yangında 37 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan olaylarda fail olarak adı geçmiştir. Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırılmış, fakat daha sonra cezası müebbet ağırlaştırılmış hapis cezasına dönüştürülmüştü.

Gül, 1997 yılında yaşanan 28 Şubat sürecinde de 'mağdur' sıfatıyla dikkat çekmiştir. O dönem yürütülen soruşturmada yer alan savcı Mustafa Bilgili’ye gönderdiği mektupta “28 Şubat mağduruyum. Dosyalarımızı inceleyin, beraatimi verin” ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Madımak Faili'nin ömür boyu hapis cezasını kaldırdı.

HAYRETTİN GÜL'ÜN CEZASI NEDEN KALDIRILDI?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Madımak Katliamı'nın faillerinden Hayrettin Gül‘ün cezası ‘sürekli hastalık’ gerekçesiyle kaldırdı.

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Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

"Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 16/6/2000 tarihli ve E:1999/5, K:2000/87 sayılı kararıyla Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak suçundan idam cezasına çarptırılan, anılan Mahkemenin 17/10/2002 tarihli ek kararı ile 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca cezası müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen, Ankara (Kapatılan) 11 inci Ağır Ceza Mahkemesinin (5190 sayılı Yasa ile görevli ve CMK 250 nci maddesi ile yetkili) 22/5/2005 tarihli ve 2005/869 D.İş sayılı kararıyla 5218 sayılı Ölüm Cezalarının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile geçici 11 inci maddesi gereğince cezası ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına çevrilen, yine aynı Mahkemenin 23/6/2005 tarihli ek kararı ile cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak düzeltilen, Sivas 5 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 27/11/2018 tarihli ve E:2018/180, K:2018/767 sayılı kararıyla hakaret suçundan 10 ay hapis ve yine Sivas 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 12/2/2019 tarihli ve E:2018/653, K:2019/121 sayılı kararıyla hakaret suçundan 10 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına hükmedilen ve bu cezalarının Ankara 11 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 26/3/2019 tarihli ve 2019/385 D.İş sayılı kararıyla içtimaına karar verilen, Sivas İli, Merkez İlçesi, Köklüce Mahallesi/Köyü, Cilt No:152, Hane No:4, Birey Sıra No:25 nüfusuna kayıtlı olup, Mahmut ve Mevlude'den olma, 15/4/1948 doğumlu, 32407717854 T.C. kimlik numaralı Hayrettin GÜL'ün kalan cezası, Adalet Bakanlığının 21/6/2023 tarihli ve E-35601974- 102[102-0593-2023]-1553/67537 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 31/5/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/72039/12925-12385 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır."

MADIMAK OTELİ'NDE NE OLDU?

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden çoğunluğu Alevi aydın ve ozanlardan oluşan 33 kişinin Madımak Oteli’nin yakılması sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 29 yıl geçti. Hayatını kaybedenler her yıl farklı etkinliklerle anılıyor. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri’na katılanların kaldığı Madımak Oteli yakıldı.

Olayda çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı yanarak ya da dumandan boğularak hayatını kaybetti.