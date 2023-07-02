Sivas Katliamı'nın 30. yılı... Madımak'ta katledilen aydınlar anılıyor!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 11:44

Güncelleme: 02.07.2023 - 11:56

2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas'ta bulunan Madımak Oteli'nde 33 aydının katledilmesinin üzerinden 30 yıl geçti. Katliamda yaşamını yitiren aydınlar, başta Sivas olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde anılıyor.

Katliamda yaşamını yitiren aydınlar için Sivas'ta yapılan anma etkinliğine, geniş bir katılım gerçekleşti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sivas Şubesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Sivas Şubesi önünde buluşan yurttaşlar, Madımak Oteli önüne doğru yürüyüş düzenledi.

PİRHA'nın aktardığına göre, otel önüne doğru yürüyüşe geçen yurttaşlar sık sık "Sivas’ı unutma, unutturma", “Dün Maraş’ta bugün Sivas’ta”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar, “Madımak Oteli müze placak” sloganları atıldı.

Kortejin ön saflarında, katledilen aydınların fotoğrafları aileleri tarafından taşındı.

Katliamın yaşandığı otelin önüne gelen yurttaşlar, katledilen aydınlar için saygı duruşunda bulundu. Anma etkinliği kapsamında otelin önünde türküler söylenip, semahlar dönülürken; ailelerin ilerleyen dakikalarda açıklama yapması bekleniyor.