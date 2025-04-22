Hayrullah Kefoğlu mezunu öğrenciler öğretmenleri için eylemde!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:16

Güncelleme: 22.04.2025 - 17:22

Milli Eğitim Bakanlığının proje okullarındaki öğretmenlere yönelik zorunlu atama girişimi ile lise öğrencilerinin protestoları sürüyor.

İstanbul Bostancı’da bulunan Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi mezunu öğrenciler de okul önünde eyleme çıktı. Eylemde, boykota katılan öğrencilerin ailelerine tehdit mesajları yapıldığı duyuruldu.

KADIKÖY ANADOLU LİSESİNDEN DESTEK

Mezun öğrencilerin okul önünde başlattığı oturma eylemine okulun içinde liseliler ve öğretmenler de katıldı. Öğrencilerin eylemine Öğrenci Veli Derneği, Eğitim-Sen 2 Nolu Şube ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nden öğrenciler de destek verdi. Öğrencilerin basın açıklamasında bulunduğu özel eğitim merkezi bahçesindeki küçük çocuklar sloganlara eşlik etmek isteyince keyifli anlar yaşandı.

ÖĞRENCİLERDEN BAKANLIĞA TEPKİ: “BU ATAMALARI KABUL ETMİYORUZ”

Yürüyüşlerinin ardından basın açıklaması yapan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu atamalarına tepki gösterdi. Atama sürecinin herhangi bir objektif kritere dayanmadığını vurgulayan öğrencilerin basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Öğretmenlerimizin okulda kurdukları güçlü bağlar tamamen gözardı edilmiştir. Yıllardır bu okulun akademik başarısına, sosyal atmosferine katkı sunmuş 28 öğretmenimizden 14’ü sürgün edilmiştir. Bu atamaları kabul etmiyoruz.”

BOYKOT SONRASI AİLELERE BASKI İDDİASI

Atama kararlarının ardından dersleri boykot eden liselilerin ailelerine okul yönetimi tarafından tehdit maksatlı mesajların iletildiğini belirten mezun öğrenciler, bu durumun öğrencileri güvensizlik hissine sürüklediğini söyledi.

ÖVD BAŞKANI YILMAZ: “PROJE OKULLAR HAYATA GEÇİRİLMEMELİYDİ”

Cumhuriyet’e konuşan Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz, “YKS sürecinde çocukların öğretmenlerinden ayrılması öğrenciler ve veliler açısından sorun yarattı. Bu atamaları eğitimdeki gericileşmeden, piyasalaşmadan bağımsız sayamayız. Proje okullar en başından beri hayata geçirilmemeliydi. Öğretmenlerine sahip çıkan liselilerin ve mezun öğrencilerin alnından öpüyorum” dedi.