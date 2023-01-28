HAYTAP, Konya'daki vahşete karşı imza kampanyası başlattı
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Konya’da köpeği kürekle öldüren sanıkların tutuklanmamasına tepki olarak imza kampanyası başlattı.
Kampanyada “Hapis yatarı olması için en az 3 yıl olarak kanun değişikliği konusunda taahhüt verecek siyasi partileri kanun değişikliği teklifinde bulunmaya davet ediyoruz” çağrısında bulunuldu.
İmza kampanyasının amacına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan HAYTAP İstanbul Temsilcisi Zuhal Arslan, “Amacımız Hayvanları Koruma Kanunu’nda ceza alt sınırlarını yükselterek hapis cezalarının uygulanır hale getirilmesi. Mevcut yasada 3 yıl ve altı hapis cezalarının yatarı olmadığı için Hayvanları Koruma Kanunu hapis cezası alt sınırları en az 3 yıl olmalıdır” ifadelerini kullandı.
SUÇLULAR SERBEST
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde köpeğin öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan Murat Bacak ile Sefa Çakmak’a 1 yıl 3’er ay hapis verilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.
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