Konya'daki barınak vahşeti davasının ilk duruşmasında karar: Caniler serbest

03 Ocak 2023 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “örnek” gösterdiği Konya’da barınaktaki köpeğin kürekle öldürülmesiyle ilgili iki sanık hâkim karşısına çıktı.

Zanlılardan Murat Bacak, köpeğin kendisine saldırdığını iddia ederek “Olaydan önce, iki arkadaşımızı köpek ısırdı. Videonun öncesinde bir kere vurdum. Öncesi olmayınca gözükmüyor. Hayvanları sevdiğim için veterinerlik lisesini seçtim” dedi. Mahkeme heyeti, köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6’şar yıla kadar hapis cezası istenen Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 20 Ocak tarihine ertelendi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Cumhuriyet’e konuşan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, “Sanıkların serbest bırakılması, hayvan hakları açısından adeletin olmadığının göstergesi. İtiraz edeceğiz. Sanıklar olay gerçekleşirken bütün veteriner hekimlerin barınakta olduğunu söylüyor. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu. Davanın “taraflı” olduğunu söyleyen Yılmaz, “Birçok avukat salona alınmadı” dedi.