Hayvan barınağında tepki çeken görüntüler!

29 Kasım 2022 Salı, 19:40

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların işkence edilerek öldürülmesi sosyal medyada infiale yol açmıştı. Yine Mamak Belediyesi'ne bağlı barınaktan da vahşet görüntüleri gelmiş, yaşanan gelişmeler Türkiye'deki barınak sorununu tekrardan gündeme getirmişti.

Türkiye'nin dört bir yanından hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri gelirken, son olarak Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Geçici Hayvan Barınağı'na 2022 yılı içerisinde getirilen yasaklı ırk köpekler bakım altına alındı.

İHA'da yer alan habere göre, kent merkezinden toplanan veya belediyeye sahipleri tarafından da teslim edilen köpeklerin bir süre sonra ölmeye başladığı iddia edildi. 2022 yılı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklara resmi yazılarla gönderilen sadece yasaklı ırk ölen köpek sayısı ise 100’ün üstünde yer alıyor.

Barınak içerisinde ölen bazı köpeklerin fotoğrafları ise yürekleri sızlattı. Aşırı zayıf oldukları görülen ve vücutlarında yara olan köpeklerin hangi şartlarda bakıldığı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle ölen köpeklerin beton üzerindeki görüntüleri görenlerin tepkisine neden oldu.

Öte yandan 9 Mart 2022 tarihinde aynı barınakta çalışan bir görevli tarafından yaralı köpeği sürükleme görüntüleri ortaya çıkmış, ardından görevli farklı birimde çalışmasına devam etmişti.

BAZI KÖPEKLERİN ÖLDÜĞÜ İDDİASINA İDARİ SORUŞTURMA

AA'da yer alan habere göre, Odunpazarı Belediyesi'ne ait hayvan bakımevindeki 30 yasaklı ırk köpekten ölen birkaçının fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu alanda inceleme yaptı. Ekipler incelemenin ardından raporlarını tutarak barınaktan ayrıldı.

Konuyla ilgili olarak 29.11.2022 Salı günü Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve bugüne kadar birlikte çalışmalar yürüttüğümüz hayvanseverler, Geçici Hayvan Bakımevi yetkilileri bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Bugün basında gördüğümüz haberler üzerine basın bilgilendirmesi gerekliliğine inandık. Barınağımıza gelerek bu haberleri de ihbar kabul ederek idari soruşturmamızı başlattık. Hepinizin göreceği üzere, biz Eskişehir’deki hayvanseverlerle her zaman ortaklaşa çalışmalar yürütmekteyiz. Bizim barınağımız, 13.00-17.00 saatleri arasında tüm hayvanseverlere açıktır. Bir yıl önceki fotoğraflar bir şekilde elde edilerek kullanılmış. Fotoğrafta görüntüsü verilen hayvanlar zaten geçici bakımevimize çok zor durumda ve çok hasta halde gelmiştir ve maalesef yaşatılamamıştır. Odunpazarı Belediyemizin Geçici Hayvan Bakımevi, Eskişehir’deki tüm hayvanseverlerle ve görevlilerle ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz, her ay barınağımızın kontrollerini yürütmektedir. Şu ana kadar onlar tarafından tespit edilen ve bize ulaşmış herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Barınağımız, 250 köpek, 140 kedi kapasiteli geçici bakımevi statüsündedir.





Odunpazarı Belediyemizin Geçici Hayvan Bakımevi, Eskişehir’deki tüm hayvanseverlerle ve görevlilerle ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz, her ay barınağımızın kontrollerini yürütmektedir. Şu ana kadar onlar tarafından tespit edilen ve bize ulaşmış herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Barınağımız, 250 köpek, 140 kedi kapasiteli geçici bakımevi statüsündedir. Aslında burada sorgulanması gereken şey; geçen sene çıkarılan Hayvanları Koruma Yasasının, altyapısı oluşturulmadan çıkarılmasıdır. Çünkü hemen arkamızda gördüğünüz yasaklı ırkların kendi konforlarından alınarak geçici bakımevlerine getirilmesi söz konusu olmuştur. Bütün hayvanseverlerimiz de bunun farkındadır. Biz bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Bugün de Geçici Bakımevimizi basına emekçilerine açtık, hepiniz gezdiniz gördünüz. Geçici Hayvan Bakımevimizde yasaklı ırk olarak adlandırılan köpekler ile sokaktan topladığımız diğer köpekleri ayrı bölgelerde tutuyoruz. Zaten yasa gereği sokaktan topladığımız hayvanların tedavilerini ve gerekli aşılarını yaptıktan sonra aldığımız yere bırakmakla yükümlüyüz. Ancak, yine yasa gereği yasak ırklı hayvanları geçici hayvan bakımevimizde tutmak zorundayız. Biz Eskişehir merkez ve 12 ilçedeki sokak hayvanlarına hizmet götürmeye uğraşmaktayız.

Geçici Hayvan Bakımevi’ne giderek incelemelerde bulunan hayvanseverler, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün ardından açıklamalar yaptı. Hayvanseverler tarafından yapılan açıklamalar;

Yasemin Tunalı (Yerel Hayvan Koruma Görevlisi): Anında sizleri buraya çağırıp, çok şeffaf bir şekilde hepimizin gezmesine, bütün kafeslerin gezilmesine izin verilmezdi. Konya’da yapıldığı gibi, birkaç gün sonra ortalık temizlenip, her şey örtbas edildikten sonra çağırılırdınız. Buradan da ne kadar şeffaf olunduğunu görüyorsunuz. Bu bir provokasyon.

Zerrin Tunalı (Yerel Hayvan Koruma Görevlisi): Ben yerel hayvan koruma görevlisiyim. Hiçbir derneğe bağlı değilim, ama desteklediğim Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) diye çok güzel çalışan bir dernek var. Arkadaşlar gelemediği için onların da selamlarını iletiyorum. Geçtiğimiz hafta ben çat kapı buraya geldim. Aynen bu şekildeydi ve ben bir teşekkür yazısı yazmıştım. Geçtiğimiz senelerde Odunpazarı ve Tepebaşı Barınaklarını en ağır şekilde eleştirenlerden birisiyim. Değişen kadro ile beraber, Odunpazarı Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakımevi kötünün iyisi bile demiyorum, en iyisi oldu. Bende haberi alır almaz geldim ve elimde telefonla içeri girdim. Acaba tuhaf bir şey görebilir miyim diye çekime başladım. Hiçbir şey yok. Şeffaf olduğu için ve kapılarınızı hemen bize açtığınız için teşekkür ediyorum. Yasak ırklar özellikle burada kulübelerde olması ve zincirlerinin uzun olması beni ayrıca sevindirdi. Türkiye’de başka bir örneğini de zor görürsünüz.

Semahat Gür (Yerel Hayvan Koruma Görevlisi): Ben 15 senedir Odunpazarı Belediyesi ile çalışıyorum. 75. Yıl Mahallesi Yerel Hayvan Koruma Görevlisiyim. Ben çalışmaya başladığımda Odunpazarı Belediyesi yoktu. Her yer yavru köpekti. Barınak açıldığından beri, birlikte çok güzel çalışıyoruz. Ben her gün buradayım, telefonlarıma sürekli cevap verilir. Sonra arar bilgilendirmemizi yaparlar, gelip takibini yaparız. Burada çalışanlar gayet güzel görevlerini yapıyorlar, bu bir karalama kampanyasıdır.