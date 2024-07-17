Hayvan hakları savunucularına Meclis önünde polis müdahalesi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 20:16

Güncelleme: 17.07.2024 - 20:16

Hayvan hakları savunucuları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan ve sokak hayvanlarına ‘ötanazi’ öngören Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni protesto etmek için Meclis önünde bir araya geldi.

“Vicdan, merhabet, adalet”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hayvanları vermiyoruz”, “Barınak demek katliam demek”, “Hayvan, yaşam, özgürlük”, “Sokak hayvanları sahipsiz değildir” sloganları atan yaşam savunucuları, polisin 'dağılın’ uyarısı üzerine oturma eylemi yaptı. Güvenlik güçleri, eylemcileri Meclis önünden uzaklaştırdı.

Protesto sırasında konuşan Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, şunları söyledi:

"TBMM'nin milletvekillerine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Benimle birlikte yüzlerce yaşam hakkı savunucusu, kendimizi Meclis'in önünde yakmaya hazırız. Biz bu canları öldürmeyeceğiz. Biz, hayatımızı ortaya koyuyoruz. Gezi olayları da böyle başladı. Bu olayları büyütmeyin. Bir gün, hayvan soykırımı suçluları olarak bağımsız yargı sizi yargılar. Konumunuz ne olursa olsun bağımsız yargının karşısına bir gün çıkacaksınız. Kimse yaşam hakkını oylama konusu yapamaz. Herkes haddini bilsin."