Hayvan nakillerine ilişkin düzenlemeye erteleme

Uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci, 31 Aralık 2024'e ertelendi.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:28
Hayvan nakillerine ilişkin düzenlemeye erteleme
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, 8 saati geçen uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ile su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci 31 Aralık 2024'e ertelendi.

Hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılmasına ilişkin geçiş süreci de 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2023'e kadar geçilmesi öngörülüyordu.


Yolculuk hayvan Resmi Gazete Yönetmelik

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