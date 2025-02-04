Hayvan pazarında şap hastalığı paniği: Türkiye’nin en büyük pazarı kapatıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen üreticilerin satış yaptığı canlı hayvan pazarı, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.
Şarkışla Belediyesi, şap hastalığının görülmesinin ardından yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarının kapatılmasına karar verdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, "İlimiz ve komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmasına karar verilmiştir. Hemşerilerimiz ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaları bizim için her zaman önemlidir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #sivas #Hayvan Pazarı #şap hastalığı
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