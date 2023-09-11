Hayvana çarpmamak için uçurumdan yuvarlandı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:18

Güncelleme: 11.09.2023 - 09:18

Kaza Kapullu-5000 evler arasında meydana geldi. E.M.A. sevk ve idaresindeki 78 DA 263 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken viraja girdiği esnada önlerine çıkan bir hayvana çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp yaklaşık 52 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.