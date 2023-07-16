Özel harekât polisi otomobiliyle 250 metrelik uçuruma yuvarlandı!
Gümüşhane’de özel harekat polisinin kontrolündeki otomobil virajı alamayarak yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nden kent merkezine hareket halindeki 61 HB 859 plakalı otomobilin sürücüsü özel harekât polisi E.E. (35) virajı alamayarak yaklaşık 250 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
ARACIN YERİ TESPİT EDİLDİ
Bölgedeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Aracın düştüğü yerin tespit edilmesinin ardından ekipler ipler yardımıyla uçurumdan inerek araca ulaşmayı başardı.
Yaralı olduğu tespit edilen özel harekat polisi E.E. acil sağlık ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla sedyeyle birlikte düştüğü uçurumdan çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan özel hareket polisinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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