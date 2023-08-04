Van'da uçurumdan düşen 117 küçükbaş hayvan öldü
Van'ın Erciş ilçesinde uçurumdan düşen 117 küçükbaş öldü.
Şehirpazarı Mahallesi Delihasan Yaylası mevkisinde çobanın otlattığı 11 kişiye ait yaklaşık 900 küçükbaş hayvandan 117'si, gece saatlerinde uçurumdan düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde hayvanların telef olduğu belirlendi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kulak küpe numaralarından hayvan sahiplerini belirlemeye çalışıyor.
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