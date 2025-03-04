Hayvanseverler 138 gündür Hekimbaşı Barınağı önünde nöbette: Sözlü ve fiziksel şiddete uğradık

Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 04:00

138 gündür nöbet sürerken hayvanseverler alanda barınak görevlilerinin engel olmaya çalıştığını öne sürdü.

Cumhuriyet konuya ilişkin gönüllülerden Ümit Temur ve Neslihan Balcı’yla konuştu. Temur, “Görevliler tarafından hem sözlü hem de psikolojik şiddet altındaydık. 26 Şubat’ta sözlü taciz yerini fiziksel şiddete bıraktı. Yanında çocuğu olan bir kadının üzerine yürüdüler. Görüntü almaya çalışınca polis müdahale etti. Hiçbir yasal dayanağı olmadan keyfi bir şekilde insanları barınağın kapısının içinden almıyorlar” diye konuştu.

‘İÇERİ ALINMADIM’

Balcı ise barınağa kısırlaştırılması için dişi bir kedi götürdüğünü, kedinin barınakta 40 dakika kaldığını ancak kısırlaştırma işlemi yapılmadığını dile getirdi. Balcı, “Kediye kısırlaştırma işlemi yapılmamasına rağmen 40 dakika boyunca ne yapıldığını sordum. Sonrasında ise içeri alınmadım ve fiziksel müdahaleye maruz kaldım” dedi. Balcı olayın ardından polis ekiplerini çağırırken kedinin ise işlem uygulanmadığını belirtmelerine karşın rahatsızlandığını dile getirdi.