Ümraniye Hayvan Barınağı önünde eylem

Yayınlanma: 20.10.2024 - 12:30

Güncelleme: 20.10.2024 - 12:30

Ümraniye Hayvan Hakları İnisiyatifi, AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne bağlı Hekimbaşı Barınağı’nda tepki çeken vahşet görüntülerine ilişkin dün barınak önünde önünde basın açıklaması yaptı. Söz konusu açıklamaya gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen de katıldı. Ümraniye Hayvan Hakları İnsiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Bulut Can Okuducu, açıklamasında, ‘ölüm yasası’ olarak ifade edilen hayvanların ‘uyutulmasını’ öngören kararın iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Okuducu, “Gebze’de iğne ile katlediliyordu, Ümraniye’de can çekişerek öldürüyorlar. Bu Gebze’de yaşanan katliamın çok ötesindedir. Daha vahimdir ve önlem alınmazsa tüm barınaklarda bu yöntemle hayvanlar hastalıktan ve tutsak edilerek benzer yöntemlerle öldürülebilir. Maalesef barınak kapasiteleri ortadayken sürekli hayvanların toplanması bu kaçınılmaz sonu getirecektir. Ümraniye Belediyesi Barınağında neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ümraniye’de hayvan severlerin rutin ziyaretleri sırasında önce iki kedinin cansız bedeni görülmüş ardından kamuoyu bilgilendirilmiştir. Kapalı kafeslerin içinde can çekişen hayvanlar tespit edilmiştir. Yani iddia edildiği gibi dışarıdan buraya herhangi bir müdahale söz konusu olmamıştır, olması da mümkün değildir. Görevliler ve basın geldikten sonra kafesler açılmış kameralar önünde diğer ölü kediler tespit edilmiştir” dedi. Okuducu, barınak önünde nöbet tutacaklarını söyledi.

YETKİLİLER KULAK TIKADI

Zülal Kalkandelen de burada yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Biz iki yıl önce burada aynı noktada Ümraniye Belediye Barınağı'ndaki bazı korkunç görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından buraya gelmiştik. İçeriye girerek hayvanların durumunu görmüştük. Gene o zaman da olmaması gereken görüntülerle tanık olmuştuk. Yetkilileri uyarmıştık. Hepinizin tanık olduğu şekilde hayvan hakları savunucularının çok büyük bir direniş gösterilmesine karşın Meclis’te kabul edilen 7527 sayılı yasa çıkarıldı. Bunun bir katliam yasası olduğunu dile getirdik. Olabilecek tehlikiler karşısında yetkilileri uyardık. Ve bütün uyarılarımıza karşın kulaklarını tıkadılar. Şimdi yurdun her yerinde katliam görüntüleri geliyor” dedi. Yetkililerin hayvanları korumakta başarısız olduğunu söyleyen Kalkandelen, barınaklardaki olumsuz koşulların altını çizdi. Kalkandelen, “Toplu hayvan ölümlere karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.